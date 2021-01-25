接种冠病疫苗若因并发症住院 IP受保人亦获保障

（早报讯）从即日起，本地参加私人综合健保计划的受保人若因接种冠病疫苗出现并发症而须住院，也能获得保障。

新加坡寿险协会（Life Insurance Association Singapore）今早发文告指出，私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）受保人须在本地接种经卫生科学局批准使用的冠病疫苗，保障条款才会有效。

这项特别保障条款的有效期到今年12月31日。寿险协会表示，视乎疫情与疫苗接种等情况发展，会在今年下半年考虑是否延长保险条款的有效期。

我国目前唯一一款批准使用的疫苗是由辉瑞与BioNTech联合开发。莫德纳（Moderna）和北京科兴生物（Sinovac）的疫苗则在评估中。

寿险协会解释，此次扩大IP覆盖范围，是为了鼓励更多国人接种疫苗，共同对抗疫情。

寿险协会会长许福成说：“寿险行业全力支持政府鼓励更多国人接种冠病疫苗。我们成员的这一积极承诺将能让国人放心，因疫苗副作用导致住院，都将得到保障。”

本地共有七家保险业者售卖IP，他们是友邦（AIA）、安盛（AXA）、英杰华（Aviva）、保诚（Prudential）、大东方（Great Eastern）、职总英康（NTUC Income），以及莱佛士医疗集团。

目前所有疑似或确诊感染新冠病毒的IP受保人都能享有住院保险保障。