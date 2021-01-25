大排长龙换新钞 不少老人失望归

（早报讯）今天是换取农历新年新钞的首日，大批不必上网预约的年满60岁者和残障人士，一早就在各大银行开门营业之前就排起长龙。不过，因为每个分行都有人数限制，一些靠后的公众失望而归。

记者今早（1月25日）7时45分开始走访大巴窑中心时发现，虽然星展银行8时30分才开门，但门外的人龙不断增长。

李女士（74岁，退休人士）受访时说，自己刻意早起，6时15分就抵达该分行，并顺利排在第一位。

但并非所有公众都及时排上队。李明珠（63岁，兼职工）早上7时55分到大巴窑中心的新加坡邮政储蓄银行排队，但结果被银行职员告知最多只允许40名顾客换新钞，而她恰恰排在第41位。

她叹道：“之后我来到星展银行，没想到队伍更长。刚好大华银行就在隔壁，队伍也短一点，就决定试试看。如果还是无法换到新钞，就算了，会用旧钞包红包。”

根据记者观察，星展银行和大华银行的大巴窑中心分行，都最多只能接待40名年长者。星展银行职员疏散人群之前，排队人龙目测多达七八十人。

吴红英（80岁，退休人士）说：“40人太少了，至少也要100人，尤其是大巴窑这种老人区。银行也应该给今天没能领取的老人发放排队号码，这样我们明天来才不会再扑空。”

盛港的储蓄银行和华侨银行在早上9时也都排起长龙，当中不少年长者拄着拐杖或坐轮椅等待，到了10点，人龙越来越长。

杨姓年长者（76岁）是退休人士，因为不识字，不能通过网上预约的方式换新钞，只能提前过来排队领取号码换新钞。

退休人士广兴（80岁）拄着拐杖，早上8点就来新加坡邮政储蓄银行外排队。“我每年都会过来排队换新钞，给孙子包红包，给他们传递农历新年的习俗和传统观念。我的孩子早上5点多就要去做工，没有时间，所以每年都是我代劳。