小鲍鱼一个卖1元掀抢购 有人一口气买200个

（早报讯）一个鲍鱼只卖一块钱！超市特价卖冷冻“九孔”鲍鱼引起抢购，有人一口气买两百个鲍鱼，不擅烹饪的男子也加入“抢鲍鱼”行列，打算回家煮“奢侈版”快熟面。

住在武吉巴督一带的刘成忠（35岁，仓库管理员）上周六（23日）在组屋楼下的巨人（Giant）超市发现“好康”，一个冷冻九孔鲍鱼只卖一元，让他三度到超市扫货，前后买了120个九孔鲍鱼。

他受访时说：“我看到有人在网上说超市卖冷冻鲍鱼很便宜，我就到楼下的巨人超市看真的有卖，一包六个鲍鱼只卖6元，非常便宜。”

刘成忠第一次买了三包共18个鲍鱼，朋友知道后叫他帮忙买102个鲍鱼，然后又到裕廊一带的超市再买70个。

刘成忠说：“这种鲍鱼比较小个，我的朋友昨天（1月24日）煮人参鸡泡饭加入鲍鱼，她说很嫩很有口感，我则打算煮快熟面加鲍鱼。”

刘成忠在网上分享买冷冻鲍鱼的经验，贴文引起网民热议，许多人留言说曾在台湾、中国或韩国吃过这种小型鲍鱼，价格都很便宜；也有人跟刘成忠一样，买冷冻鲍鱼回家煮快熟面，还在网上分享照片。

记者昨天走访大巴窑的巨人超市，发现冷冻鲍鱼已经售罄，不愿具名的职员称，冷冻鲍鱼刚上架几天，很多街坊知道后在周末前来买鲍鱼，每次一补货就被扫光。

“很多顾客都直接买20到30包，一次买上200个鲍鱼，因为农历新年要到了，大家都想吃鲍鱼。”