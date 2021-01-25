水獭一家十口趴趴走 公众冒险追拍

（早报讯）水獭一家10口连续三天在槟榔路一带趴趴走，突闯马路，吓坏公众。

热心读者张太太通过《新明日报》24小时热线通报，表示在昨早（1月24日）10时30分左右开车经过槟榔路时，突然看到10只水獭冲上马路，吓了她一跳。

“一开始我还以为它们要冲向我，我也一度以为自己是做梦，怎么会在闹市看到水獭？还问我的先生这是真的吗？”

张太太表示，10只水獭闯马路时，还有两名路人不顾安危紧跟在水獭后面追拍。

由于张太太之前看过水獭咬伤小朋友的新闻，她自己也育有一名4岁的儿子，因此感到担心。

此外，也有网友昨日在网上上传了三天前（22日）见到水獭家族的画面，而地点则是在离槟榔路不远处的槟榔巷。

根据视频，约10只水獭在交通灯转红灯时，集体过马路，同样引起路人围观拍摄。一般相信，它们是同一批水獭。

张太太表示，相信水獭应该一直逗留在那一带，希望有关当局可以安顿这群水獭。

“其实，我不止担心它们会伤到小孩，我觉得大人遇到水獭也可能会有危险，我们不知道它们什么时候会突然攻击人。”

自阻断措施实施以来，水獭常出没各处。此前，有水獭闯进公寓游泳池游泳、登门到医院，潜入美容院内池塘偷鱼吃。

也有妇女带儿子游滨海湾花园游玩时遇到水獭袭击，狠咬她的脚踝至皮开肉绽。有专家表示，不建议公众为了拍水獭，近距离和它们接触。