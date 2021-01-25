头上泼水、用鞋打人 阿嫂认虐2女佣

（早报讯）67岁妇女涉一年内虐待两名女佣，包括捏手臂、往头上泼水、用鞋子打对方背部等，日前认罪。

被告是67岁的傅秋莲，她面对七项控状，包括五项蓄意伤人、一项刑事暴力及一项骚扰罪，控方以其中三项提控，其余由法官下判时一并考虑，被告日前已认罪。

第一名受害者是40岁来自印尼的女佣，她是被告在三年内，聘请的第四名女佣。她从2018年6月2日至7月22日受雇，工作时间为每天清晨6时至晚上10时，月薪是550元。

案情显示，2018年6月15日，被告因不满女佣的表现，捏了女佣的右手臂，造成她手臂疼痛及淤青，还骂了她“白痴”、“笨蛋”。

同年7月8日，被告因女佣工作态度不好而生气，又捏了女佣的右手腕，还往对方头上泼水。此外，被告在7月21日用鞋子打了女佣的背部。

女佣因无法忍受被告的行为，在7月22日想搭德士返回女佣中介，但德士司机误会她的意思，把她带到了警局，她随后报警。

第二名受害者是39岁的缅甸女佣，她从前年3月1日开始为被告工作，工作时间为每天清晨5时至晚上10时，月薪是520元。前年3月4日，被告被指抓住了女佣的右手臂。3月8日，女佣在靠近厨房的厕所洗衣服时，被告不满女佣洗衣服的方式，打了女佣的左手臂及推开她。

女佣当天打电话给在缅甸的弟弟，说自己被雇主打，也通报了警方。医疗报告显示，女佣的左上臂有2公分长、2公分宽的挫伤。

代表律师表示，被告在聘用两名女佣时，分别给了女佣中介超过2000元和超过3000元的佣金，去年12月也已向两名女佣偿还2300元的赔偿金。

控方表示，被告长时间内多次对女佣动手，罪责严重，佣金并不是给女佣本身的，偿还赔偿金也是在案发很久之后，因此要求被告偿还共2980元的赔偿金，也恳请法官判被告坐牢6周。

案展至2月4日下判。（人名译音）