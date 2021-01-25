社理会推出第二轮生活补助券给40万户低收入家庭

（早报讯）社区发展理事会推出第二轮总值2000万元的社理会生活补助券，多达40万户较低收入的公民家庭可利用50元补助券，到参与计划的邻里商店和小贩摊位消费。

全岛邻里有超过8100个业者已加入这项计划，包括咖啡店及小贩中心摊贩、杂货店、零售店、理发店和家庭诊所等。补助券的有效期至今年9月30日。

五个社理会在去年6月推出“社理会生活补助券计划”（CDC Vouchers Scheme），提供总值2000万元的补助券，希望在冠病疫情的艰难时期协助较低收入家庭，同时支持邻里店家和小贩。第一轮的补助券去年12月31日截止，约33万8000户家庭已使用补助券。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天和五名市长以及全国商联总会会长杨向明等人在勿洛民众联络所为第二轮社理会生活补助券举行推介。

受惠家庭接下来将接到通知信，可陆续从2月8日起按信中的指定日期，到指定民众俱乐部或联络所领取补助券。家庭成员须出示通知信和身份证，每户家庭会获得25张面值两元的补助券。他们可利用补助券到任何有展示补助券计划贴纸的商家和摊位消费。

副总理王瑞杰致辞时说，利用财政部提供的2000万元拨款，五个社理会去年推出社理会生活补助券计划，帮助较低收入的家庭减轻生活开销，并支持受疫情影响的邻里商家与小贩。受惠家庭利用补助券换取餐饮、生活必需品与服务。

“在这充满挑战的时期，经济能力较差的家庭会继续面对日常开销的负担，所以我们决定投入另2000万元，发放第二轮的生活补助券，惠及多达40万户家庭，希望继续帮助有需要的家庭。”

政府去年宣布通过团结预算案以及坚韧团结预算案，为社理会提供总额达7500万元的拨款。