国大医学院推出游戏 助诊断年长者认知能力退化

（早报讯）记忆力和认知力不如从前的年长者，日后可在乐龄活动中心通过国大医学院推出的游戏活动大脑，并同时诊断认知力退化的水平，提早进行治疗。

马西岭居民李景伟（70岁）在退休后发现自己记忆力和认知力逐渐衰退，加上进行第三期肺癌治疗后更发现自己大脑不如过去活跃，让他感到非常担忧。

他因此参与了国大杨潞龄医学院数字医疗研究所（WisDM）和日爱（Sunlove）马西岭乐龄活动中心的合作计划，试玩研究所推出的具数字疗法功能的游戏。

这款多属性任务电池（MATB）游戏需要玩家动脑留意不同按键的变化，并完成相应的任务，游戏能追踪年长者的表现，以及早诊断他们认知能力下降。

李景伟说：“我自己很担心自己头脑的情况，希望通过这款游戏，能让头脑保持活跃，预防自己患上失智症等疾病。”

数字医疗研究所转化研究项目主任何鼎教授介绍，游戏让年长者能远程参与多任务训练，在社区诊断和管理病情，以提高年长者的健康和生活质量。

他说，游戏会根据用户的表现，制定独特的治疗方案，让年长者以较低的成本，在社区内获得护理，以减少对医疗体系的负担。

医疗研究所目前与日爱马西岭乐龄活动中心合作，让10名60岁以上年长者率先试玩游戏，预计之后将计划扩展到75人，并通过他们的反馈以改进游戏设计。

马西岭—油池集选区议员、国家发展部兼人力部政务部长扎吉哈今早走访活动中心了解这款游戏。他强调，学界和社区携手应对老龄化问题的重要性。

他说：“这项合作目的在于为年长者和整个社区提供解决方案，让更多年长者使用工具进行护理，学界也能根据年长者的需求进一步优化工具。”