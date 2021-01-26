换新钞第二天仍见人龙 年长者为排队起更早

（早报讯）比谁更早到，许多年长者今早（26日）天没亮就到银行排队，有的甚至自备折叠凳，争换新钞。

昨天是各大银行配合农历新年，开放让公众上门换新钞的首日，吸引大批无需上网预约的60岁以上年长者大排长龙。但因每间分行都有人数限制，不少在昨天失望而归的人，选择今天更早到银行门口排队。

记者今早走访大巴窑中心的星展银行时发现，于8时30分才开门的银行门口，早在7时30分便已排了约20人。在首位的陈宝玉（73岁）透露，自己今早5时50分就已抵达银行，坐在自备的折叠凳上排队。她说，自己昨早7时30分来排队却扑空，于是决定今天更早出门。

“我都睡不着，一小时就醒来看一次时间，生怕睡过头。到这里的时候，看到灯还没亮，一个人都没有，就很开心。”

据了解，星展银行这间分行每天限制40人换新钞，为避免发生如昨天一般大排人龙的情况，银行今天安排了工作人员7点不到就到场，协助年长者按规定排队，遵守安全距离。此外，也密切计算人数，不让人扑空。

约8时，工作人员便告知之后加入队列的公众人数限制已满额，劝请他们改日再来，或到附近的临时提款机换取如新钞。之后，工作人员开始为排在前40位的公众分发号码牌，并提醒较后面的人一小时后再回来，避免银行门口人潮拥挤。

在金文泰中心的星展银行，也挤满了人，开门半小时后，还有约百人排在门外，长龙一直延伸到后巷。

银行附近民众俱乐部的临时提款机，如新钞兑换情况也同样火热，早上10时提款时间未到便排起约50人长龙。

特地从实龙岗赶到大巴窑民众俱乐部提取如新钞的郑玛丽（72岁），其实昨早就曾为换新钞排队两小时，但因10元新钞已全被提取而失望而归。她今早再提前两小时，9时就抵达民众俱乐部，势必要取到10元的如新钞。