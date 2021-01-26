新加坡动物园首只人工受孕狮子幼崽诞生

（早报讯）新加坡动物园第一只通过人工受精孕育的狮子幼崽诞生了。

这只雄狮幼崽名为辛巴（Simba），斯瓦希里语（Kiswahili）的意思是狮子，出生于去年10月23日，由野生动物医疗保健和研究中心通过人工受精孕育。

饲养员和兽医通过电射精（electro- ejaculation）的方式，采集辛巴的年迈父亲木法沙（Mufasa）的精液。然而，辛巴永远不会有机会见到父亲，因为木法沙在电受精后没有活下来，这与它日益恶化的健康状况有关。

野生非洲狮的平均寿命为10至14年。木法沙活到了20岁的高龄，却没有产下任何幼崽，因为他的攻击行为导致无法与任何雌性成功配对，这种物种被世界自然保护联盟（IUCN）列为濒危物种红色名录（Red List of Threatened Species）中的“脆弱”物种。

辅助生殖技术的成熟，让新加坡动物园的动物护理团队利用人工授精的方式保存木法沙的血统，母狮凯拉（Kayla）则被选为辅助怀孕的理想狮子。

辛巴出生一个月后，饲养员发现辛巴昏昏欲睡，很难进行哺乳。观察发现，凯拉可能患有乳腺炎症。

经过慎重考虑，动物护理团队决定进行干预，帮助补充辛巴的营养。

首席饲养员库甘·克里希南（Kughan Krishnan）说，凯拉接受了饲养员的干预，这表明母狮和动物护理团队之间渐渐建立起了信任。

凯拉继续保护幼崽辛巴，经常一起玩耍，分享食物。三个月过去了，辛巴成长为一只健康、充满好奇心的小狮子。

目前，凯拉和辛巴被安置在一个非展览区，给它们能进一步促进关系的空间。