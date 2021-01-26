2013年起 参与本地免费艺术和文化活动人数持续增加

（早报讯）参与本地免门票艺术和文化活动的人数自2013年起持续增加，2019年的出席人数比2018年高出约15％。

文化、社区及青年部今天（1月26日）发表《新加坡文化统计报告2020》，总结2019年我国艺术和文化领域的进展，以及艺文表演、人文历史活动和博物馆展览数据。

我国2019年的艺文活动出席人数再创新高，达1560万人次，比2018年的1360万人次多出至少200万人次。公共与私人博物馆和艺廊前年累计960万访客人次。

随着年度大型活动例如新加坡文化节和新加坡仲夏夜空的参与人数增加，2019年多达1360多万人次参加免门票活动，比2018年高出约15％，同时也创下本地记录。上述出席和访客人次包括新加坡开埠200周年相关主题活动。

文化、社区及青年部长唐振辉表示，国人在前年对艺术和文化的浓厚兴趣，反映本地艺文从业员的努力和优质作品。他鼓励所有新加坡人继续支持本地艺文活动，从中享受和学习艺术，提升身为新加坡人的自豪感。

唐振辉说：“尽管冠病疫情在2020年严重影响艺文领域，政府致力于与伙伴密切合作，协助他们维持生计与提供工作机会，为艺文活动打造崭新和相关的实力，以在后冠病疫情复苏之际找到明确定位。”