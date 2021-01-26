猴骑身拔猪毛 乌敏岛逗趣一幕

（早报讯）一只猴子骑在野猪身上拔毛，野猪竟温顺地趴着一动不动，这一幕恰好被本地摄影爱好者拍下。这一猴一猪的互动，让人不禁联想西游记中的孙悟空与猪八戒，有网友打趣说道：“二师弟舒服吗？”

这逗趣一幕发生在前天（1月24日）上午11时左右，地点是乌敏岛仄爪哇湿地公园（Chek Jawa Wetlands）入口附近的树林里。

当时，摄影爱好者陈汶钟（43岁）与妻子朋友正好路过此地，见到这一幕时迅速用照相机拍下，然后上载至“Nature Society (Singapore)”的面簿群组。

照片中，阳光下一只野猪懒洋洋地趴在布满枯叶的地上，一只小猴子则坐在野猪的背上十分认真地帮它“修饰”毛发。野猪一动不动，看起来很享受猴子为它提供的细腻服务。

陈汶钟在接受本报访问时说，他起初以为猴子是坐在一截木头上找吃的，结果走近一看才发现原来“木头”是野猪。他认为，最近有许多关于野猪和猴子的负面消息，然而大家不知道的是，在它们的世界里却是和谐共处，有满满的温情。

陈先生说，“我也是第一次发现原来它们都有那么可爱温暖的一面。”

此外，总理夫人何晶也在面簿上转发此张照片相关的文章，并称大家应该相互帮助。

一猴一猪，让人也不禁联想起西游记中的孙悟空与猪八戒，有网友打趣说道：“二师弟舒服吗？”。此外，农历新年在即，也有网友开玩笑说野猪可能也此注重仪容，正在为农历新年“做美容”，打扮美美地去拜年。