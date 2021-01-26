被指撞死狗图逃 司机捡车牌被人拦截

（早报讯）一岁的混种狗趁狗主不注意时跑出洋房外，疑被汽车撞飞碾过，汽车司机被指撞后企图离开现场，不过因车牌掉落下车捡车牌时，被公众拦截抄下资料交给警方。狗主事后上网寻找目击者及视频，希望还原真相。

这起事件发生在上周六（23日）下午4时许左右，地点是直落古楼罗弄K一带。

狗主刘淑凌（43岁，市场营销）受访时告诉《联合晚报》，家中共有三只狗，其中一只是原本明天过生日，名为“Leia”的混种狗（Mongrel）。

事发当天，刘淑凌带着其中一只狗到住家隔壁街遛狗，男友则在家中处理一些事务。“Leia在下午4时突然跑出去，由于男友没戴口罩，立即进屋拿口罩，然后追了出去，怎知就发现爱犬倒在马路上，有数名公众围观。”

她说，男友马上把爱犬带到兽医诊所，也没向围观者了解发生什么事。她获知也立即赶过去，但爱犬已救不活。

“一直到我们发传单和上网寻找目击者，终于有两人联系我们。”

据目击者说，事发时，一辆银色的丰田多用途轿车不知何故把Leia撞飞，司机被指没有停下来，继续往前行驶，结果又碾过Leia。

目击者说，看似50来岁的华族男司机过后停车，要拿回疑似撞击时掉落的车牌，有人上前挡住车，并抄下车牌、姓名和资料后才让对方离去。

刘淑凌隔天(24日）也到警局报案，“我们相信附近公寓的电眼有拍到案发过程，希望还原事真相。”

警方受询时证实接到报案，调查正在进行。