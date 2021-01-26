涉性侵好友新婚妻子 伴郎：误认她是妻子

（早报讯）婚宴后瘫睡新人房，伴郎被指酒后非礼新娘胸，还性侵对方私处，他在庭上辩称，睡前习惯摸妻胸，听到呻吟声不一样才惊觉摸错人，当下吓到滚下床，并立刻向新郎道歉。

被告是名40岁男子，他面对非礼与性侵两项控状，指他在2016年于本地一家酒店套房内，将手伸入一名37岁女子的睡衣内，非礼对方胸部，甚至用手指性侵对方私处。

受害者是被告好友刚过门的新婚妻，为保护受害者，媒体不得报道可能泄露女子身份的资料，包括被告名字。

由于被告不认罪，案件去年3月25日开审，昨午续审，被告上庭供证。

他供证时说，与新郎于2003年相识，两人是同事，过后成为很好的酒伴，常常一组人一起喝酒聊天，新郎当时的女友（即新娘）偶尔也会加入酒局，不过被告对她毫无兴趣。

被告说，从中一就认识妻子，两人2005年结婚，婚后照常和朋友出去喝酒，常喝醉回家，还曾因醉酒开车撞树，妻子会等他到家之后才入睡。

此外，夫妇两在一起20多年，他称一路来在睡前都有抚摸妻子胸部的习惯。

被告庭上忆述，当天婚宴后与其他伴郎伴娘到新人的婚房继续喝酒，新娘也穿着浴袍一起喝，之后回房睡觉，被告则因酒醉失去意识，瘫睡在房内的沙发，睁眼时却发现躺在床上。

“我以为我到家了，转过身看到一个身影，以为是我老婆，就跟平常一样去抚摸她。”

称惊觉摸错人 立刻向新郎道歉

岂料，他听到的呻吟声跟妻子的声音不一样，因此惊醒，并立即将手缩回，下床时还差点摔倒。

当时房内没灯，他还处于半睡半醒的状态，因酒醉导致头部有些沉重，离开睡房后，就马上去找新郎，将睡在沙发上的新郎叫醒，并跟他道歉。

“我抱住他说对不起，摸了朋友妻子的胸部我很愧疚。如果我知道睡在旁边的是我好朋友的老婆，我怎么会这么做？如果换成别的女人，我也不会做这样的事。”

庭上揭露，被告与妻子仍维持着婚姻关系，妻子将出庭供证。审讯今早继续进行。