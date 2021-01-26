资媒局首席顾问涉串谋骗逾7万元工程项目

（早报讯）资讯通信媒体发展局首席顾问被指与设计公司女董事串谋，欺骗人民协会和当局发放超过7万7500元的工程项目，两人今早被控。

贪污调查局昨天发表文告指出，案发时，何傑（54岁）是新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA，简称 “资媒局”）的首席顾问，黄素銮（42岁）则是Goldentree Innovations私人有限公司和Creative Futures Agency私人有限公司的董事。

Goldentree也是两家公司Jzsfotografix和Zelkova的分包商，两名被告被指串谋，隐瞒何傑与Goldentree之间的利益关系，诱导人民协会在2018年发放价值3万5700元的工程项目给Goldentree、Jzsfotografix和Zelkova公司。

另外，两人也被指在同一年欺骗资讯通信媒体发展局，隐瞒何傑与Creative Futures之间的利益关系，诱导资讯通信媒体发展局在2018年和2019年期间，发放价值4万1800元的工程项目给Zelkova和Creative Futures公司。

两名被告各面对12项欺骗控状，今早被控上法庭。他们在庭上未表明是否认罪，案展至2月23日过堂，目前各以5万元保释在外。

男被告已被停职

首席顾问已被停职。

资讯通信媒体发展局回复询问时表示，当局对非法活动持零容忍态度，也严厉看待类似指控。由于案件已进入司法程序，当局不予置评。

发言人证实，涉事职员目前已被停职。

欺骗罪名一旦成立，可被判坐牢最长10年和罚款。