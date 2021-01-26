早前三起确诊病例受变种病毒感染 可能有关联

（早报讯）本地早前确诊的三起病例被发现受“B.1.1.7”冠病变种病毒感染，而且可能有关联，三人去年12月31日都曾到过星耀樟宜或樟宜机场第三搭客大厦。

有鉴于此，卫生部将为那些从去年12月31日起在星耀樟宜，以及樟宜机场第三搭客大厦零售与餐饮店工作的职员提供冠病检测，以策安全。

根据卫生部今晚发布的文告，这三名病患是在新加坡童军总会工作的新加坡公民（第59340起）以及他的妻子（第59351起），以及持工作准证在樟宜机场皇冠假日酒店Azur餐馆任职的韩国籍男职员（第59028起）。

国家公共卫生实验室为病患进行全基因组排序与系统发生学分析后发现，这三人受“B.1.1.7”变种病毒感染。调查显示，童军总会男职员和他的妻子在上个月31日下午2时35分至晚上9时50分之间到过星耀樟宜，Azur餐馆男职员同一天晚上7时48分至8时49分也在樟宜机场第三搭客大厦。

童军总会职员与妻子是在本月15日确诊，Azur餐馆职员则是在本月5日确诊。

本地今天新增的14起确诊病例全属境外输入，这也是社区连续第四天没有出现新病例。

截至今天中午，我国累计确诊病例达5万9366起。目前仍有50人留院治疗，无人在加护病房。另201名情况良好但检测仍呈阳性的病患，在社区设施接受隔离与治疗。