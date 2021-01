教育部外抗议学生性取向受歧视 三青年被捕

(早报讯)五名男女在教育部总部外高举标语牌,抗议有关当局对同性恋、双性恋与跨性别者(LGBT)学生的歧视,因未申请准证举办公共集会,其中年龄介于19岁至32岁的三人被警方逮捕。

根据本地博客韩俐颖在推特发出的推文,有五人在教育部大楼外举起标语牌和代表同性恋、双性恋及跨性别者少数群体(简称LGBTQ+)的彩虹旗。推文中还附上这群示威者发布的声明:“我们呼吁教育部长黄循财结束教育部属校对LGBTQ+群体的歧视,以维护学生在安全及受支持环境下学习的权利。”

警方发文告指出,五人于昨天(1月26日)下午5时在位于波那维斯达通道教育部总部外示威抗议,并举着写有“#FIX SCHOOL NOT STUDENT”(改变学校而不是学生)、“WHY ARE WE NOT IN YOUR SEX ED”(为什么我们不在你的性教育里)、“HOW CAN WE GET A's WHEN YOUR CARE FOR US IS AN F”(对我们的照顾是F等级,我们要如何取得A等成绩)、“trans students will NOT be erased”(跨性别学生不会消失)以及“trans students deserve access to HEALTHCARE & SUPPORT”(跨性别学生应享有医疗保健和支持)等标语牌。

警方指出,这群人没获得警方批准就进行公共集会,当警方抵达时只有三人在场,因此给予警告要他们离开,并表示他们已触犯公共秩序法(Public Order Act)。然而,他们无视警告,继续进行活动,警方只好发出离开现场的书面警告,并再次警告若再不离开,就会被逮捕。

虽然警方不断发出警告,三人还是拒绝遵从指示,警方最后在下午5时35分逮捕三人,并没收了五张标语牌、两面多彩旗和一个蓝色包包。这三人在晚上10时获得保释,警方调查工作还在进行。

警方提醒,未获警方批准举办或参加集会都属非法行为,触犯了公共秩序法。

《联合早报》早前报道,一名就读初级学院二年级,自认是“男转女”的跨性别女生投诉,教育部阻止她进行荷尔蒙补充疗法(Hormone Replacement Therapy)。

当时教育部和心理卫生学院针对媒体进一步询问时说:“是否进行荷尔蒙补充疗法,最终的医疗决定权落在医生和病人身上。若涉及未成年人,这类治疗也须先获得家长的书面同意。”答复中提到,在学校里,校方会与心理卫生学院和家长密切联系,为受影响的学生提供支援,同时确保能维持一个良好的学习环境。在这起事件中,校方会在教育方面给予该名学生支持,包括让学生能居家学习。