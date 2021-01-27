129家平价超市初一照开 历来最多

（早报讯）来临大年初一，职总平价旗下129家超市将继续营业，方便消费者在佳节期间购买日用品。

换言之，近九成的平价超市将在农历新年初一（2月12日）继续营业，这也是历来最多的一次。去年，继续在大年初一营业的平价超市有114间，前年则有110间。

职总平价今早发文告宣布上述消息，并提到，为方便消费者进行最后一分钟的采购，旗下的流动超市“FairPrice on Wheels”小货车和121间超市将在除夕（2月11日）当天营业至下午5时，其中28间超市将24小时营业。

到年初二（2月13日），所有149间平价超市和流动超市将恢复正常营业时间。

除夕到初二期间，职总平价网购服务（FairPrice Online）每天只会在早上8时至傍晚6时送货，初三（2月14）起才恢复早上8时至晚上10时的正常送货时间段。

公众可浏览平价超市官网（www.fairprice.com.sg/events/in-store/cny-hours），查询新年期间营业的超市名单与运营时间。

为确保公众能安全购物，职总平价参考了当局的安全管理措施，也落实了系列预防措施。这包括分发口罩给所有职员、每天为职员测量体温两次，以及在超市地上贴上贴纸，提醒公众保持安全距离等。