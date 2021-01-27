美国游客丢钱包又搭错车 地铁站长深夜搭救

（早报讯）美国游客丢失钱包后向地铁站长蔡裕青求救，后来又搭错车不小心跑到兀兰关卡，蔡裕青担心对方身在异乡无人识，深夜亲自开车把他安全送回酒店。

担任SMRT地铁站长已有三年的蔡裕青（51岁），因多次热心助人的善举，获颁公共交通金牌奖。

去年2月，一名美国游客丢失钱包，便到蔡裕青当时值班的克兰芝地铁站求助。蔡裕青协助对方报警，还请他喝饮料，安抚对方的情绪。

这名游客做笔录后已经接近午夜时分。蔡裕青担心对方，便主动留下手机号码并自掏腰包出钱请游客搭车回家。不料，这名游客搭错车到兀兰关卡，蔡裕青在深夜收到对方的求助电话后，亲自开车到关卡把游客载回武吉士一带的酒店。

蔡裕青受访时指出，这名游客当时其实只要求为他电召私召车，不过考虑到兀兰关卡路况较复杂，再加上对方是个外国人，他因放不下心，所以决定亲自开车载他。

“这名游客折腾了一整天搞到身心疲惫，看到我的时候非常感激，还因此对新加坡留下良好的印象。”

公共交通理事会和新加坡行善运动理事会今早举行公共交通金牌奖颁奖礼，包括蔡裕青在内，今年共有530名交通员工凭借卓越服务获奖，是历来最多。

颁奖礼由交通部长王乙康担任主宾。王乙康致辞时指出，虽然能通过学生教育和全国行善运动鼓励公众多多行善，但更重要的是整个社会的集体表现。

“冠病疫情也如此。尽管我们具备全球最顶尖的医疗系统和团队，但只要有少数害群之马就会使病毒扩散、医疗系统也会瘫痪。唯一的办法就是要大家集体负责。”