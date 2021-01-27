疑男友劈腿 女友谎报他走私枪械被捕

（早报讯）怀疑男友劈腿，还带女子到泰国旅游，醋女友被气得匿名向警方谎报，指男友非法持枪，还和友人走私枪械，甚至指在男友或友人的家中藏有军械库，因此要警方“盯紧”他。

这名女子林敏（译音，26岁）面对两项向警方提供假资料的控状，她昨天承认其中一项，余项交给法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2018年3月至2019年5月之间，与23岁的男子共谱姐弟恋。

2019年5月，她发现男友和一名女性友人到泰国曼谷旅游，当场打翻醋醰子，连环发短信给男友，要求男友证明没有劈腿，更多次恐吓对方要向警方举报他。

同年5月27日，她上网到警方网站举报男友，更附上男友和他朋友的住址，指男友非法持有枪械，甚至有非法军械库在他家或朋友家。

被告也谎称，男友和友人非法走私武器转售给他人，并在新马两地干不法勾当，友人甚至是一名通缉犯，他们“对社会构成威胁”，因此要求警方看紧她男友。

被告后来发现男友仍上传照片到社交媒体，显然并未遭到逮捕，她大感不满，竟在隔天再度以一样的方式上网向警方谎报男友非法持有枪械。

被告为了避开追查，两次都以匿名的方式举报，但最终仍被追查出身份，并被逮捕归案。

律师昨天（1月26日）要求让被告接受精神评估，控方没有对此提出反对，法官因此批准律师要求，案展3月10日下判。