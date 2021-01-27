70小学生集体眼睛过敏 校方：彻查事发源头

（早报讯）约70名小学生同时出现眼睛过敏状况，校方表示，将与环境局和卫生部合作，调查事发源头。

来自康德小学（Springdale Primary School）”的70名小学生于前天（25日）集体出现眼睛过敏和灼痛感的症状，上课上到一半被令回家休息。

有家长告诉时政网站《慈母舰》，当天中午12时40分左右收到学校来电，告知就读5年级的女儿申诉眼睛过敏，家长去学校接孩子时，发现其他家长也收到通知来学校接人，才意识到这并非单一事件。

该消息很快在家长的Whatsapp群组传开，聊天截图显示，家长对这突如其来的消息感到费解，一些家长说，孩子的眼睛有“灼痛”感，校方却未多做解释，就把孩子送回了家。

一名学生还说，学校的医务室也有很多受影响的学生。

有家长说，学校建议带孩子去求医，但在不知病理和病源的情况下，医生也无法诊断到底是怎么回事。

该家长称，虽然女儿的眼睛不红也不肿，但返家后仍有灼痛感，直到昨日（1月26日）不适感才消失。据他了解，光是女儿班级就有20人被送回家，相信其他年级的学生也有相同经历。

学校发给家长的电邮显示，受影响的学生主要是小五学生，学校已通知家长，并彻底对教室进行清理，确保通风良好。

校方今早回复《新明日报》询问时表示，本周五约70名学生出现眼睛过敏症状，学校在第一时间查看并通知家长，其中一些学生也已求医，起因仍不明确。

校方透露，大多受影响的学生今日已返校，其余仍在家休息。学校目前也针对该事件与环境局和卫生部合作调查，并密切留意学生的健康状况。

环境局表示，根据距离学校最近的一个观察站数据，这一带的空气质量处于正常水平。

当局也并未在事发时段接获学校附近类似的反馈，或关于空气质量突变的通报。“环境局正与学校合力调查事发原因。”