为加速推动数码科技方案测试 政府推出新试验计划

（早报讯）数码科技解决方案从测试到投入运作一般需要六至九个月时间，政府推展试验计划为企业提供援助，有望将时间缩短至最多两个月，提早投入商业市场和减少前置时间。

通讯及新闻部长易华仁今天（1月27日）在SG:D Techblazer新加坡数码奖颁奖典礼致辞时，宣布推出“科技加速实验室”（Tech Acceleration Lab）试验计划，协助企业加速推展数码科技解决方案的概念验证。

试验计划目前开放给资媒局鉴定计划Accreditation@ SGD和SG:D Spark计划的企业参与，当局考虑在今年第三季度开放给更多科技公司参与。

易华仁说，试验计划将在政府的云基础设施上，为本地企业提供沙盒环境和工作坊，了解政府的保安和特定运作要求。他说：“通过这项试验计划，我们希望合作关系可达到双赢局面。”

“政府机构可掌握最新科技和创新方案，提升民众的生活。与此同时，科技企业和起步公司也能配合政府需求和要求进行调整，并有机会向政府采购员展现核心实力。”

为了匹配面临技术问题的企业和科技解决方案供应商，资媒局将举办新一轮的开放式创新挑战（Open Innovation Challenge）。详情将在日后公布。

迈入第三届，新加坡数码SG:D Techblazer吸引了400余份参赛申请，超过前一届的304份申请。在昨晚的颁奖典礼上，共有七家公司和六个学生组织获奖。