亚太区个人化医疗服务 新加坡居榜首

（早报讯）在一项全新的亚太区个人化医疗服务排名中，新加坡在11个亚太国家和地区中名列榜首。不过，在与研究数据的公开度和获取数据方面的项目中，我国的排名则稍微靠后。

根据卫生调研机构Future Proofing Healthcare发布的首届“亚太区个人化医疗指数”（Asia-Pacific Personalised Health Index）调查显示，我国以整体得分71分，在11个亚太国家和地区中排名第一。台湾和日本则分别以67分和64分，排名第二和第三。

这项排行榜以四大类别，政策框架、医疗资讯、个人化技术和医疗服务中的27个项目，来评估各个地区的医疗系统是否具有提供个人化医疗服务的能力。

调查指出，因为我国具有高水平的数码成熟度、全面的政策、强健的数码基础设施和强大的创新能力，所以在总排名中领先于其他地区的医疗系统。

调查显示，我国在与数码技术相关的项目如数码基础建设、电子健康记录系统的使用、远程医疗、人工智能等方面的表现突出，全都排名第一。

不过，调查也指出，我国在提高研究数据公开度和可及性方面仍需要多加努力。在和研究数据相关的项目中，我国的排名稍微靠后。例如，在属于政策框架类别的“获取数据以进行研究”这个项目中，我国只排名第六。而在同一类别的“研究数据公开度”中，我国更是仅排名第九。