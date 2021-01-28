今起可到售票机更新易通卡 以增添应用充值服务

（早报讯）持成人易通卡的乘客，即日起可到售票机更新易通卡，改为类似银行卡的账户式付费卡，不过更新后，若没同时下载应用，以后上下车扫卡时，便无法马上知道卡内有多少储值，也不能当场查看每趟车资。

陆路交通管理局今天（1月28日）发文告宣布，账户式（account based）的易通卡可从今天起在公共交通使用，乘客可选择到售票机更新易通卡，或到通联售票柜台购买新的账户式易通卡。

更新后的易通卡，可让用户透过应用，在任何时候及任何地点，为卡充值，省下到地铁站或巴士转换站找充值机器的麻烦，也无须担心卡内不够储值，还可以帮家人充值。若卡内储值低时，也会收到提醒，万一卡遗失，也能通过应用阻止他人使用。

不过，若更新了易通卡，却没有下载易通或通联“新便利”（TL SimplyGo）应用，搭车时就无法查看车资或卡内有多少储值，就与目前使用银行卡和电子钱包支付车费一样。用户得到售票机才能查看储值及乘车记录。

陆交局指出，迈向账户式付费方式，是让乘车更方便，这项自2019年实行的计划，让乘客可使用银行卡和电子钱包支付车资，出门无须携带多一张卡。

乐龄和学生等持有优惠车资卡的乘客试点计划，将在今年较迟时候展开，让这些优惠卡也转向账户式付费。

陆交局将在乘客都对账户式付费方式熟悉后，淘汰现有的卡式付费系统。

陆交局强调，乘客仍可继续使用现有的易通卡，只有在乘客都对账户式付费方式熟悉后，才会淘汰卡式付费。在这之前，当局将会给予公众充裕时间的通知。