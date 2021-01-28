两男为引擎噪音起口角 惊动警方到场

（早报讯）男子被指故意踩油门，制造引擎声，扰人清梦，附近居民前去质问，双方爆发冲突，有人报警。

面簿专页Roads.sg昨天（1月27日）发布一段2分23秒的视频，画面显示两名男子在停车场内起口角。据悉，事件发生于昨天清晨，地点是美岭街第161A座的多层停车场。

视频显示，男子不满一名车主每天清晨5时许，在停车场多次踩油门，制造引擎声，干扰居民，因此前去找对方理论，随后用手机录下过程。事后，两人发生剧烈口角。

拍视频的男子说，车主停车后，仍继续踩油门发出噪音，希望对方多为邻居着想。

“你每天早上‘boom’‘boom’‘boom’，停车后也一样，我就住在楼下，我只是叫你多替人着想一点，不行吗？”车主回应说，自己刚下班，称已相当替人着想。

两人冲突随后越演越烈，开始“出手”互相指着彼此开骂。

车主也拿起手机，与男子“互拍”，讥讽男子在自己报警及拍摄视频后，态度才放软。“刚才讲话那么大声，还想耍流氓，现在你的语气很好啊，是不是怕我上传影片？”

视频上网后引热议，有超过2300次分享，1600人按“赞”，以及1700则留言。许多网民留言支持男子，建议对车主采取执法行动。据了解，警方抵达后,其中一名男子已离开现场，并没有发生无肢体冲突。