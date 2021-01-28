武汉夫妻涉谎报行踪案 夫称官员核实细节对话宛如考试

（早报讯）武汉夫妻被指谎报行踪案续审，丈夫否认隐瞒行踪，称自己不清楚地名，官员也没有问清楚。他指卫生部人员仅用五分钟核实细节：“他不是给我做填空题，更像是选择题”。

被告是来自武汉的中国籍男子胡俊（39岁）和在新加坡陪读的中国籍妻子石莎（37岁），他们分别面对一项和四项控状。两人被指提供假资料，隐瞒胡俊从去年1月22日至29日的六个行踪，以及谎报其他行踪。

胡俊是本地第16起冠病确诊病例，他在去年1月22日抵新，23日出现症状，31日确诊。

两人不认罪，案件昨天（1月27日）续审。

胡俊在辩方律师的引证下说，当时是他第一次住院，担心病毒传染给身旁的人。

“我当时很清楚我唯一能做的，以及我应该做的事，就是好好配合当局的追踪工作。”

他否认隐瞒行踪，解释自己不清楚曾光顾的部分餐馆和酒店名字，并说追踪密切接触者的人员，也没有问清楚他的每一个行踪。

“我只是跟随妻子和她朋友，我认为妻子比较清楚，所以将妻子手机号码交给对方。”

不过，他坦承自己“忘了”告诉当局他曾去过中国大使馆，“我事后也在反省”。

他说，卫生部人员去年2月1日拨电核实细节时，仅与他通话五分钟，未给他时间作出补充，并形容有关对话宛如一场考试，而且指对方不是给他做填空题，更像是选择题。

案件将在今天下午续审。