超过11万3000人接种冠病疫苗 三人出现严重过敏 治疗后已痊愈

（早报讯）本地冠病疫苗注射工作开展近一个月，逾10万名接种者中，卫生科学局一共接获432起不良反应通报，其中三起为严重过敏性反应。不良反应已经在数天内消失，严重过敏的在治疗后也已痊愈。

根据卫生部的文告，目前有11万3000人已接种第一剂冠病疫苗，有超过50人则已经完成第二剂的接种，随着疫苗接种工作将加速进行，这两个数据预计将显著增加。其中，卫生部和卫生科学局正在密切关注本地所使用的辉瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗的安全性。

截至1月27日，卫生科学局一共接获432起不良反应通报，他们大多数为注射处的肿痛、发烧、头疼、晕眩等一般症状，以及其他如红疹等过敏反应。当局强调，这些不良反应与接种其他疫苗所出现的不良反应相似，而这些症状一般会在数天内自行消退。

另外，有三名年龄为二三十岁的人在接种疫苗后出现严重过敏性反应，包括红疹、气喘、嘴唇红肿和喉咙紧缩。他们分别有过敏性鼻炎以及对贝类海鲜的过敏史，但是不曾出现严重过敏反应，因此被获准接种疫苗。

当局表示，严重过敏反应如果及早发现和治疗，是可以受到控制，公众在接种疫苗后都会被密切观察，因此三人的症状能被及时发现和治疗。三人目前都已经康复，并在经过一天的观察或治疗后出院。

目前本地疫苗严重过敏反应的发病率约为10万剂疫苗中2.7起，与国外所通报的10万剂疫苗中一至两起相似。不过，国外发病率是在注射超过100万剂疫苗后所得出的结果，而本地目前接种人数还很少，因此严重过敏反应发病率可能有所不同。

当局强调，目前接种冠病疫苗保护自己不会感染严重冠病的的好处，远胜过于与接种疫苗相关的不良反应。卫生部和卫生科学局将继续和冠病疫苗专家小组合作，继续密切关注疫苗的安全性，在推展接种计划的同时，确保本地所使用的疫苗是安全的。