罗厘困大士关卡18小时 3500只活鸡闷死

（早报讯）载货入境本地的马来西亚货车司机与人员须接受冠病检测，大士关卡这两天出现塞车情况，昨天（1月27日）更有罗厘受困车龙18小时，导致约3500只鸡活活闷死。

新加坡鸡鸭出入口商联合会会长王建山今天傍晚向记者透露，受影响的商家申诉昨天有罗厘从马国进入大士关卡时，足足塞车18小时，约3500只活鸡闷死。

王建山说，本地共10间鸡屠宰场受事件影响，其中一间鸡屠宰场是他所属公司，昨天共2300只活鸡闷死，损失约万元。据知，也有少数活鸭因受困入境车龙而闷死。

另一家屠宰场的马国籍董事陈坤成则告诉《星洲日报》，平时每天载送鸡只到屠宰场的罗厘共有15辆。这些罗厘通常清晨6时左右就开始陆续抵达，屠宰场下午5时左右处理完所有鸡只后，司机就收集鸡笼并开车返回马国。

他说，第二通道昨日严重塞车，第一辆罗厘昨天上午9时才抵达屠宰场，比平时迟了约三小时。他说，最后一辆晚上9时许才抵达，严重影响宰杀流程。

“较迟抵达的罗厘，大部分都有鸡只闷死。”

陈坤成说，今天的情况更糟，罗厘昨晚9时就开到第二通道准备从柔佛排队出境前往新加坡，但最早一辆罗厘抵达新加坡屠宰场时已经中午12时。

据王建山了解，今天还是有活鸡在通关时，在罗厘上被闷死，但目前未有确实数据。