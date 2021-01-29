被控性侵沙发客 男屋主称洋汉主动抚摸

（早报讯）洋汉当沙发客遭性侵一案，男屋主供证时满腹委屈称是洋汉主动抚摸自己，还回以舌吻，以为你情我愿才为对方口交，殊不知是会错意，泪洒法庭。

这起性侵案发生在2019年1月11日凌晨1时许，一名常驻在瑞士的德国男子（25岁）透过国际旅游网站“沙发冲浪”（Couchsurfing）到被告佩雷斯（35岁）家中留宿时，被告却没经过允许为他口交。

被告事发时是名客服人员，他不承认这一项性侵控状，昨午（1月28日）被告供证时说，事发前晚一起用餐，喝了酒后再到酒吧续摊，洋汉喝了几杯酒，但并未醉倒，两人之后回家，冲了凉就躺床上。

他忆述，两人原本平躺着，接着同时转身面向对方，睁开对视了一阵后，被告先伸手触摸了洋汉的手臂，对方也伸出手，抚摸被告的手臂。

两人一阵抚摸后，就舌吻起来，被告称能感觉到洋汉性起了，于是抓住对方的下体，洋汉这时转身平躺，被告称以为对方是默许接下来的事，于是拉下洋汉的短裤，后者也帮了忙，接着就为他口交。

怎料约10秒后，洋汉大叫了一声，并匆忙拉上裤子，然后转身背朝被告，后者不知对方为何突然生气，于是想解释，但一直遭拒绝。洋汉之后跑到屋子外，被告再次想解释，对方却否认所有主动的行为，最后直接爆粗叫被告走开。

被告于是先返回屋内，紧接着就听到洋汉通话的声音，警方随后上门，将他逮捕。

在回忆事发过程时，被告数次哽咽，最后更是泪洒法庭，哽咽述说原本主动的洋汉突然翻脸不认账，让他不知所措，他数次想解释，想道歉，对方却不愿听。

被告说他身为双性恋，虽直觉洋汉喜欢女生，但当时以为对方可能想尝试同性性行为，才会错意，生平第一次被捕，让他十分害怕，他已知错也很后悔。