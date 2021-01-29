少年毒打狮城留学生判18月改造令 英网民：为何没坐牢？

（早报讯）在英国伦敦涉嫌袭击新加坡留学生的16岁少年认罪后，日前被判处18个月青少年改造令，并需戴上电子追踪器遵守宵禁，以及赔偿600英镑（约1100新元）给伤者。

《联合晚报》去年3月7日报道，在英国伦敦大学学院修读法律的莫显强（23岁），于2月24日晚上在伦敦牛津街散步时，疑因冠病疫情引起的种族歧视，被一群青少年打成重伤，事件在网上引起广泛关注。他的父亲莫泰威案发之后也到伦敦陪伴儿子。

英国警方展开调查后，逮捕两名涉案少年，其中一人过后被释放，另一人因蓄意重伤他人被控上法庭。

由于少年未成年，法庭谕令媒体不得报道任何或会泄露他身份的资料，包括他的姓名。

检察官莫汉说：“被告拒绝指认发起袭击的其他同伙，也没有表现出悔意。我担心这些未被抓住的人，将来可能会更加狂妄，犯下类似的罪行。被告不是这次袭击的策划者，但很快就卷入其中，成为袭击莫显强的主要人物。”

庭上也揭露，被告之前曾因袭击接到两次警告。被告也在被判刑前为自己的行为道歉，“当我看到他（受害者伤势）的照片时，我对自己的行为感到非常反感，并为自己的所作所为道歉。”

曼德尔表示，这是一起因受害者外表所引发的袭击事件，他也警告被告，若他已成年，可能面对“非常长时间监禁”。

判决报道后，多名网民在英国广播公司伦敦面簿页面的贴文下留言，对判决大表不满。

有网民甚至直言说：“没有坐牢？这就是为什么英国很多地方都不安全的原因。难怪犯罪率在上升。”

署名“Ross Brayley”的网民则认为，这明显是一起由种族引起的袭击，刑罚过于轻，“对受害者来说，这毫无安慰，也不能让对方放心。”

署名“Nathan Lynn Cresswell”的网民表示，被告虽没有案底，却已接获两次警告，刑罚明显不足，无法起阻吓作用。

有网民也提议，应该制定更严格的改造程序或刑罚，确保触法的青少年能够痛改前非。