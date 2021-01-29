雇主写“推荐信”挂保证 读者网民争聘好女佣

（早报讯）雇主一封“推荐信”，20多名读者和网民争着要雇请女佣，大家表示她细心，又疼爱小孩，将会是个好帮手。

《联合晚报》昨天（1月28日）报道，一对夫妇为了让孩子学习独立，决定停止雇用好女佣，男雇主更为女佣“挂保证”，在网上写了一封“推荐信”给女佣未来的主人家。

这名好女佣是来自缅甸的梅尤昂（30岁，May Yu Aung），她在男雇主冼名坚（51岁，自雇人士）家当女佣七年，合约今年5月满后，将通过中介另寻新雇主。

冼名坚大力称赞梅尤昂的工作表现，说她文静乖巧、勤奋尽责、自动自发，把家里打理得井井有条，做事也很细心。

新闻出街之后，有10多人直接联系冼名坚，表示想雇请梅尤昂。另外，也有10多名读者致电本报，表示佩服梅尤昂的工作态度，并表示想要联系雇主。

30来岁的读者张女士说，今年7月即将生孩子，希望找个女佣帮忙。“她照顾小孩子很细心，会是个好助手。”

另一名读者张先生（45岁，教育工作者）则说，自己聘请的女佣合约将满，希望能找个好帮手照顾家里两个孩子。“看她怎么照顾雇主孩子的饮食，就知道她很体贴，看了很感动。”

女佣的女雇主李丽金之前受访时说，梅尤昂知道儿子喜欢半生熟鸡蛋、女儿喜欢西式炒嫩蛋、丈夫喜欢荷包蛋，她每天早上坚持以不同烹饪手法煮鸡蛋。

冼名坚昨天受访时也说，10多人主动联系他，表示想要聘请梅尤昂。他笑说：“我们和梅尤昂都感到很意外，原来她的故事感动到那么多人。”

冼名坚也说，梅尤昂5月约满后，他会通过女佣中介，由对方安排梅尤昂的下个雇主。对于有意雇请为梅尤的网民及读者，他表示感谢，但强调一切将交给女佣中介处理。