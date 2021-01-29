要恢复国际旅行 各国须有系统核实冠病检验和疫苗

（早报讯）各国应合作开发一套标准化且牢靠的系统，来核查冠病检验和疫苗的真实性，以便重新开放边界和恢复国际旅行，推动全球经济复苏。

李显龙总理今天（29日）通过视讯在世界经济论坛达沃斯议程（Davos Agenda）致辞时，指出这点。

他说，随着边境关闭和封锁，各国经济严重下滑，数百万人的生计面临巨大压力，只有前所未有的政府紧急支出和预算案刺激措施，为企业、员工和家庭提供了一线生机。

但这些非常措施不可能无限期维持，政府支出配套已在逐渐减少。如今能寄望的是，随着疫苗普及和各国在抑制病毒上取得进展，可逐步放宽冠病限制措施，各经济体也将反弹。

世界银行和国际货币基金组织预测，全球经济今年将恢复增长。李总理指出，尽管产出不会恢复到冠病前水平，但这仍值得庆幸。

他认为，要取得经济增长，各国不能安于恢复原状，而要把目光投得更远。在国内，政府和企业必须合作开拓新市场和开发新科技，在国外，各国则须加强国际合作框架。

李总理说：“作为当务之急，各国应合作开发一套标准化且牢靠的系统，以核查冠病检验和疫苗的真实性。这对于重新开放边界和恢复国际旅行至关重要。”

长远而言，各国也应共同努力，更新和加强诸如世界贸易组织之类的国际机构，并制定新规则来管理和促进新经济活动。

例如，为维持数码经济的增长，提供安全、稳固和高效的跨境电子支付和数据流动，各国须制定新的电子贸易规则。

在这方面，新加坡已同澳大利亚，智利和新西兰等持有相同看法的国家，签署了数码经济协议。