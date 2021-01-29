中国交建新加坡分公司获颁新柔地铁第二个土木工程合约

（早报讯）中国交通建设股份有限公司新加坡分公司获颁总值约1亿8000万元的合约，负责建造新柔地铁于新加坡领土内的高架轨道和隧道。

这也是陆路交通管理局颁发的第二个新柔地铁土木工程合约。

陆交局今天（1月29日）发文告宣布上述消息，并指高架轨道将建于柔佛海峡上方，高25米，往内陆发展时，将改以隧道形式连通往新柔地铁兀兰北站。高架轨道和隧道建设预计今年第二季展开。

文告也指出中国交通建设（China Communications Construction Company Limited）新加坡分公司拥有15年的基础设建设经验，专攻大型铁路、陆路和大桥的工程。该公司正负责兴建裕廊区域线的文礼站。过去也完成了在其他国家，包括中国和肯尼亚的铁路项目。

陆交局是在去年11月26日，把新柔地铁的首个土木工程合约颁给日本承包商五洋建设公司（Penta-Ocean Construction），建造兀兰北站、隧道和关税、移民及检疫（Customs, Immigration and Quarantine，简称CIQ）设施。该合约总值9亿3280万元，相关工程已动工。

全长四公里的新柔地铁预计2026年底通车。到时，乘客可从地铁汤申—东海岸线兀兰北站通往新柔地铁兀兰北站，通关后乘坐地铁，经横跨柔佛海峡，直达新山武吉查卡（Bukit Chagar）站。