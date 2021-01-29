吉宝股价下挫8.2％ 因未达市场期望脱售结果

（早报讯）尽管分析师普遍看好吉宝企业（Keppel Corp）退出岸外钻油台业务的决定，但由于未能达到市场期望它全盘脱售该业务的结果，致使吉宝与胜科海事（Sembcorp Marine）股价今天双双下挫。

吉宝企业下跌8.2％，收报5.01元；胜科海事下滑4.6％，收报0.145元。

大华继显证券研究部主管罗森容接受《联合早报》访问时说：“从股价反应来看，市场似乎给公司下调评级了。我猜测市场可能想看到吉宝完全脱售岸外与海事业务。”

不过，他看好吉宝要退出钻油台业务，并把岸外与海事业务转向轻资产运营模式的策略。

他指出，集团岸外与海事业务正蒙受亏损，而由于行业前景不佳，预料亏损情况将持续。每两台钻油台就有一台闲置，退出钻油台业务是谨慎的做法。

吉宝企业去年蒙受5亿零600万元亏损，集团周四闭市后发布全年业绩时宣布将退出岸外钻油台业务，把重心转向基础设施项目，包括再生能源。

辉立证券高级分析师蔡栋梁受访时说，岸外与海事业务一直拖累吉宝的营运，障碍它达到15％股本回报率的目标。闲置的钻油台也拖累吉宝的现金状态。

不过，他说：“整体来看，我们看好集团把重心放在再生能源与退出钻油台业务的决定。”

银河—联昌证券分析师林秀琪发报告指出，市场对吉宝刚宣布的策略，可能会持中立看法。

她说：“市场曾希望吉宝进行策略检讨，在保留再生能源的同时，完全脱售岸外与海事业务。但是，我们注意到环境艰难，可能无法立即退出该业务。”

罗森容认为，吉宝海事与胜科海事仍有望合并，因为吉宝海事并未把资产脱售给其他公司。不过，由于胜科海事目前财务状态不佳，买不起吉宝海事的资产。

蔡栋梁说，吉宝重组的岸外与海事业务估值为29亿元。至于胜科海事的市值则为20亿元，须要再次发股或以股换股进行集资，并且取得贷款，才负担得起这项收购。

“不过，至于什么时候脱售还不明朗，这意味着建造岸外钻油台的业务，将持续拖累吉宝的营运。”

林秀琪说，自去年10月以来，吉宝已脱售12亿元的房地产项目，取得约1亿2000万元收益。根据去年宣布的“愿景2030”（Vision 2030）发展蓝图，吉宝已物色将在未来逐渐套现的175亿元资产，包括在三年内套现30亿元至50亿元资产。

她维持增持吉宝企业的建议，目标价稍微从6.46元下调至6.40元。