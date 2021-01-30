验冠病报告未出 没得出院吐口水 大闹病房 蛮汉监9月

（早报讯）找不到人聊天吵着要出院，却因为冠病检测报告未出炉而被拒，无业汉使坏大闹病房，把尿袋丢在地上，向医生、护士，甚至来支援的警察爆粗口、吐口水，昨日被判坐牢九个月。

寂寞难耐的病人是49岁的哈默诺尔，他事后面对六项控状，包括两项蓄意伤害公务员罪、两项抵触防止骚扰法令罪、一项刑事武力妨碍公务员执行任务和一项刑事暴力罪。主控官以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

被告昨日（1月29日）认罪，被判坐牢九个月。由于他在假释期间干案，须额外坐牢61天。

去年7月4日下午5时许，被告摔倒后投诉呼吸困难，被送进中央医院的急性呼吸道感染（acute respiratory infection）病房。

被告入院后发现病房里没有其他病患，没人陪他聊天，加上下体疼痛，他按捺不住开始大发雷霆，把尿袋丢在地上，破口大骂医生和护士。一名男医生上前解释他得留医的原因，但他充耳不闻，并在医生走出病房时，在两米的距离外吐口水，口水落在医生的头部及右手臂上。

院方此时找来保安人员协助，一名男护士上前告诉被告，他的冠病检测结果还未完成，暂时不能出院，被告听后又再爆粗口。由于没能让被告冷静，院方决定报警。

警方抵达后，被告要求取下尿袋，护士告诉警员，尿袋必须等医生来处理。警察转告护士的回复后，被告彻底失了耐心，大喊大叫，还两度向警察吐口水。

中央医院的报告指，被告冠病检测称阴性，案发隔天获准出院。