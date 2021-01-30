专挑初院女生下手 偷拍117裙底视频 男子判监六个月

（早报讯）称年少时误交损友教他看裙底视频，男子长大后原本已不再看，但因生活不顺遂重新染上瘾，还决定自己偷拍。他专挑初级学院女生下手，一年多内拍了117段裙底视频，昨天（1月29日）被判入狱六个月。

法官指出，虽然这并不是最严重的偷拍案，但被告处心积虑对初级学院女生下手，还故意拍下了多人的面容，因此应该接受比一般罪犯更严厉的惩罚。

被告黄志凯（译音，25岁）面对三项侮辱女性尊严的罪名，他承认其中一项，余项交由法官考虑后被判刑。被告案发时是一名海军人员。

根据案情，警方于2019年10月25日接获一名女生报案，指她10月19日在波纳维斯达地铁站遭陌生男子跟踪偷拍裙底。

警方展开调查后逮捕被告，而他已经删除了女生的裙底视频，但他承认在2018年5月至2019年10月之间，偷拍了另外117段裙底及上衣内的视频，并且专挑初级学院女生下手。

调查显示，被告用手机在学校附近的地铁站、巴士站以及行人天桥犯案。主控官指出，117段视频中，有至少101段视频中的女生都穿着校服，而且被告还故意在不少视频中拍下受害者面容，因此请求法官判被告坐牢八个月。

代表律师在求情书中说，被告13岁时被损友介绍看黄片及裙底视频，结果看了没多久就被纪律主任逮着，而被告当时被惩罚后，就不再看黄片。

律师说，被告来自普通家庭，但他父亲不幸在2017年出了严重车祸，无法再工作，而当时还在上理工学院的被告必须半工半读帮忙承担家里开销。

律师指被告在2018年开始再看黄片，然后想到年轻时看过的裙底视频，才忍不住自己拍来看。

律师强调，被告并不是想要为自己的行为找借口，如今悔不当初，并且已开始接受治疗，请求法官给他一次机会。