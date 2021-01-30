猫咪遭碾惨死 爱猫人上网“缉凶”

猫咪遭轿车碾过后惨死，肇事司机被指没停下，全程被拍下，爱猫人士放上网。

这起事件发生于1月28日晚上7时30分左右，地点是在坤成路（Koon Seng Road）的路段。

爱猫组织Cats & Kittens of Singapore的负责人在面簿页面上贴文，指其中一名会员开车经过时，刚好拍下这一幕。

画面显示，事发时，猫咪经过斑马线，不过肇事司机并没有放慢速度，继续直行，结果猫咪遭轿车碾过。猫咪随后在马路上挣扎了一两分钟，肇事司机已扬长而去。

目击者见状后，立即下车把猫咪送到兽医处急救，但猫咪当时已没有生命迹象。事后，目击者为猫咪火化，直言猫咪死得很痛苦，希望把事情公开，让猫主或曾照顾过猫咪的人知道，猫咪已过世。

视频被放上网后引起热议，有网民谴责肇事司机的行为，也有人留言为肇事司机辩解，说猫可能是在肇事司机的盲点区，所以才没看到猫。

根据本地道路交通规则，开车人士必须把阻碍交通的动物或是动物尸体移到马路边，并联系动物的主人或是警方。

负责人表示，她已把事件交给警方处理，并呼吁公众，确保宠物猫安全待在家里。

“类似事件并非首次发生，司机开车时，应该额外注意，尤其是在经过斑马线时，更应该放慢速度，留意周围的情况。若公众遇到类似情况，可向动物与兽医事务组举报。”