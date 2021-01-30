今年捞鱼生限制多 有业者干脆除夕“不捞”

今年农历新年须遵守安全措施，包括捞鱼生时不能喊吉祥祝语，有餐饮业者索性决定首次除夕不营业，更不售卖鱼生。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财早前宣布，今年农历新年捞鱼生可继续进行，但须遵守安全措施，包括在捞鱼生时，食客必须戴着口罩，而餐馆员工和食客也都不能喊出吉祥祝语。

榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）第660A座组屋咖啡店老板卓俗锟表示，咖啡店的煮炒档因为这些安全措施的限制，索性今年决定不在除夕做生意，也不售卖鱼生。“煮炒档已在这里营业三年，今年首次决定这样做。”

卓俗锟受访时说：“空间有限，确保每桌之间一米距离，煮炒档认为也没有几桌的生意可做。捞鱼生也无法喊祝语等限制，煮炒档才这样决定。”

宏仁堂御膳厅王津辉则说，将严厉遵守政府定下的安全措施，不会为营造气氛而有特别的安排。

“我们会依照政府规定，如果播放祝语，我担心也会制造出气氛，所以今年决定大家吃就行，不说任何话。”

新一海鲜园老板林清云说，感觉今年农历新年捞鱼生无法喊祝语难免失去热闹的气氛。

“我们不排除会播放预录的祝语，也会特别安排职员戴口罩与手套上菜。但若播放祝语也不能播得太大声，虽然今年无法像往常一样庆祝，但我相信顾客会明白的。”