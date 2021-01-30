樟宜机场保安人员确诊 出现症状同天接种冠病疫苗

（早报讯）继连七天成功“保零”后，本地社区今天（1月30日）再现三起确诊病例，包含一名在出现症状当天接种冠病疫苗的机场保安人员。

根据卫生部文告，这名受雇于策安保安（Certis CISCO）的72岁新加坡籍男性，职责包括在樟宜机场第一搭客大厦检查入境人员的行李等。

男子1月25日开始咳嗽、喉咙痛，却未求医。他当天也在樟宜机场第四搭客大厦接种了第一剂冠病疫苗。卫生部强调，疫苗不含活病毒，男子不可能因接种疫苗而被感染。男子的血清检测呈阴性，意味他是当前受感染的。

男子27日接受轮流定期病毒检测，合并检测结果隔日出炉呈阳性。他同日再次接受个别检测，翌日结果也呈阳性。

据初步调查，这名确诊者在1月28日与另外12人在樟宜一带的国民服役度假乡村俱乐部相约打网球。当局正在调查他们是否违反现行安全管理措施。

另外两起社区病例则是一对夫妻，68岁的丈夫在义顺81街的大路咖啡店（Broadway Coffee Shop）担任清洁工，69岁的太太则是家庭主妇。两人都是本地永久居民。

69岁妇人1月23日出现咳嗽和感冒症状，丈夫则是在26日开始喉咙痛和身体疼痛，两人都未立即求医。男子27日照常上班，当晚开始流鼻水，隔日待在家没返工。夫妻俩29日到综合诊疗所求医并接受检测，同天确诊。两人的血清检测结果尚未出炉。

卫生部强烈呼吁，民众若感到身体不适，就算只是出现初期或轻微症状，也应负起社会责任，立即求医并留在家中，以免把病毒传给他人。

另一方面，两个分别与早前确诊的验船师和港口领航员有关的感染群，因连续28天未出现新病例，已不再被列为感染群。