建屋局推出两款新应用 提升邻里购物体验

（早报讯）为协助邻里零售商迈向数码化，提升消费者购物体验，建屋发展局为零售商和消费者各推出一款新应用。商家可透过应用分享最新产品与促销资讯；消费者获取资讯之余也能用应用扫描邻里消费收据，累积积分换取奖励。

榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）约九成零售商已率先试用新应用。当局下来将向试用的商家与消费者收集反馈，并在今年较迟时候逐步让坎贝拉广场、万国广场等新一代邻里中心及其他建屋局商场商家使用这个应用。

根据建屋局发布的文告，新推出的应用分别为专让邻里零售商使用的“RetailerLink”和让消费者使用的“ShopperLink”。

零售商可透过“RetailerLink”上传最新的产品、服务、促销资讯，并直接与顾客聊天及安排预约。为邻里商店顾客打造的“ShopperLink”则能让顾客上门光顾前，先预览商家分享的商品与促销资讯，并直接与店家对话，查询店家是否能为他们预留某件商品等。

顾客也可扫描在邻里零售店家消费的收据累积积分。根据应用显示的资讯，累积满1000分可换取一元停车优惠。

两款新应用已于本月25日在Google Play或苹果App Store上架，供使用者免费下载。