专家：春节招待亲友避用八宝盘 勿共享食物

（早报讯）传染病专家建议，公众在农历新年招待前来家中拜年的亲戚时，避免让他们从装有糕点的八宝盘或容器中共享食物。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授接受《海峡时报星期刊》访问时说，这是因为这类集体用餐行为，会增加冠病传播的风险。

张毅颖说：“如果有感染了冠病的人走过，不戴口罩却隔着食物谈话，就会有飞沫散落在食物上。”

若是另一人吃了沾有唾液的食物，就很容易感染病毒，张毅颖因此建议，可为每名客人单独准备糕点等食物。

他也建议，屋主可在客人进屋前，为他们提供消毒湿巾以清洁双手。他开玩笑地说：“这可成为农历新年的一种问候方式。”

张毅颖也敦促公众继续保持良好的手部卫生。他说：“洗手液最初出现在杂货店时，许多顾客会在付款时使用。但如今，我每周去购物时，几乎看不到有人在用。”

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠则不太担心人们会从物体表面感染冠病，因为该病毒在新加坡炎热潮湿的气候中，不太可能在没有生命的物体上存活。

伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科医生林丽明则认为，风险仍然存在，因此严格遵守手部卫生至关重要。

她说：“虽然不可能在每个人站起或坐下后，清洁每个门把或家具，但如果我们触摸了物体表面，并打算赤手将任何东西送入嘴里，应用肥皂和水洗手，或用湿纸巾清洁双手。”