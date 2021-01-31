痴汉倾心美女店员 公开名字网上“寻人”惹议

（早报讯）男子对运动服装店的女店员“一见倾心”，到店内消费近200元只为跟她交谈，拿到印有她名字的收据后，他将女店员名字放上网，呼吁网友帮忙人肉搜索她的社交媒体，反遭网友指责他侵犯隐私，建议女店员报警。

这事件发生在乌节路的一家运动服装店，一名男顾客在匿名留言面簿网页“表白”一名女店员，引发争议。

男子27日在匿名贴文中称，自己对该家服装店的一名美女店员心生好感，为了能与对方说上话，他到店里消费了200元。

“女店员十分友善，后来我再次光顾服装店时，她好像也认出了我，我是否应该更进一步，去和她搭讪，表露心意呢？”

男子也说，收据上印有女店员的姓名，他将名字公布出来，请大家帮他“寻人”。

“希望大家能帮我找到她的社交媒体账号，这样我就不需要特意跑去店里消费才能和她搭讪。”

不少网友见到贴文后，纷纷留言指责他，称他这样人肉搜索女店员的行为不对，有人甚至建议女店员报警。

一名网友则建议，“比起在社交媒体偷偷联系对方，不如直接当面表明心意。”

另一名网友则提醒他，“希望你记得本地是有个人资料保护法令和防止骚扰法令。”

但有些网友则说下次到店时会尝试帮他询问女子联络方式，也有网友真的帮他进行了搜索，称“面簿同名的太多了。”