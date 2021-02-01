一家五口虐待低智商女 姐姐被判坐牢36个月

（早报讯）一家五口虐待低智商女一案，按照母亲指示购买铁链锁低智商女、用15瓶“剑标药水”为她清洗除臭、指使弟弟提供假口供，姐姐哈丝妮扎今早被判坐牢36个月，并得给低智商女1000元的赔偿。

《联合晚报》早前报道，残暴三母女觉得低智商女“好吃”，把她当“奴隶”使唤，用铁链锁着她，甚至施以酷刑，几乎要了她的命。家中其他成员视而不见，冷漠一家共五人被控。

姐姐哈丝妮扎（40岁）早前同妹妹哈丝琳达（34岁）、哥哥依斯干达（32岁）和弟弟依斯奇（29岁）一起认罪。

哈丝妮扎共面对11项控状，包括六项提供假口供、一项非法禁锢、一项妨碍司法公正、一项蓄意伤人、一项持危险武器蓄意伤人和一项持危险武器蓄意重伤他人。

主控官以其中三项提控，指她与受害人最亲，却被判受害人的信任，实情揭发后还指示弟弟撒谎，提供假口供，应当严惩，要求法官判她坐牢39个月。

她的代表律师则点出她是家人当中唯一为受害人清洗伤口、陪她聊天的人，甚至称她曾劝受害人离开。律师也指是被告叫救护车把受害人送院，所以希望法官能考虑判她坐牢15个月又21周。

法官下判时说，针对非法禁锢哈丝妮扎扮演重要的角色，甚至在警方着手调查前把铁链丢掉，消灭证物，最终判她坐牢36个月，并得给受害人1000元的赔偿金。