限制警方调用防疫数据查案 修正法案今午提呈国会

（早报讯）限制警方只能在调查七种严重罪行时，才能调用防疫工作收集到的数据查案的冠病（临时援助措施）（修正）法案，周一（2月1日）下午提呈国会一读。

代表律政部长尚穆根提呈修正法案的，是主管智慧国事务的外交部长维文医生。他是在征得哈莉玛总统同意之后，援引国会议事常规中关于紧急法案的条规，让修正法案尽快通过。

这个修正案预计将在周二（2月2日）完成三读程序，并在二月中旬生效。

智慧国及数码政府署发文告说明法案内容时指出，能够辨识个人身份的个人接触者追踪数据，只允许在追踪冠病病患接触者，以及当执法机构在调查包括恐怖主义、谋杀、绑架在内的七种严重罪行，而且有迫切需要时，才能调用。

当局也说，无论其他成文法条文怎么规定，对个人接触者追踪数据的使用限制都将适用。

这意味着，在大多数情况下，防疫数据豁免受刑事诉讼法的约束，不会被查案人员调用。

公务员或政府机构聘用承包商，如果在未经授权的情况下使用或者泄露个人接触者追踪数据，将被罚款高达2万元，或坐牢长达两年，或两者兼施。

智慧国及数码政府署也说：“政府在这个非常时期提呈修正法案，是希望能够通过法案消除人们对相关数据能被调用的疑问，并借此寻求公众继续支持合力追踪应用和携手防疫器的使用。”