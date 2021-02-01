李智陞再次就保留金文泰与乌鲁班丹森林一事作出回应

（早报讯）国家发展部长李智陞再次就保留金文泰与乌鲁班丹森林一事作出回应，表示政府致力于保护我国绿地，但面对土地资源紧缺的现实，政府须在保护绿色生态与进行国家发展之间取得平衡。

李智陞今天在国会回复六名议员的口头询问时承诺，在土地利用的课题上，政府会详细研究和权衡不同发展计划的利害关系与替代方案后，才会做出决定。而当开发土地成为不可避免的选择时，当局也会谨慎处理。

金文泰森林过去是橡胶园，乌鲁班丹一带（前称“杜佛森林”）则是用作橡胶园、果园和甘榜。两处在遭废弃后受到外来植物物种入侵，目前在政府发展总蓝图下都被划分为“住宅”用途。

针对金文泰森林的去留，李智陞说：“尽管当下没有开发住房用地的需求，但我们将暂时保留该用地的（住宅）用途。这将使我们的子孙后代有选择权，决定是否将它用作住宅用途，或在需要时对这片土地使用进行评估。”

另一方面，建屋局于去年公布针对乌鲁班丹区进行的环境基线研究（environmental baseline study）最终报告，并于近期就报告征求公众反馈。李智陞宣布，将延长公众反馈期多四周。政府将仔细研究所有收到的反馈，再适时公布有关该区的发展计划。

他也指出，组屋家庭的平均居住人数已从1990年的每户4. 24人下降至2019年的3.07人。光是去年，整体的预购组屋申购率就已达到5.8的水平，即每间预购组屋就有五到六组本地买家申请。随着社会与家庭结构发生改变，国人对组屋的需求还会继续上升。

有鉴于此，政府将采用多元的手段，达到土地利用最大化。例如增加每栋组屋的楼层数，并在确保居住舒适度的前提下加大建筑密度；一地多用，将图书馆、民众联络所和小贩中心等公共设施设在同一地的建筑内；重新发展高尔夫球场、旧校舍和工业区等棕地；以及利用深溶洞等地下空间。