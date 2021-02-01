泰或开放免隔离旅游 国人期待但保持观望

（早报讯）泰国拟在第三季让接种疫苗者免隔离旅游，以复苏当地重创的旅游业，受访新加坡人看法不一，有者期待成行，但也有的担心疫苗无法抵抗不断出现的新变种病毒。

根据多家泰国媒体报道，泰国旅游局长育他萨提出“疫苗护照”计划希望刺激当地旅游业，达成吸引1000万旅客人次的年度目标。

所谓的“疫苗护照”就是若入境者已经完成整个疫苗注射，就可免去隔离，预计将在今年第三季这么做。他希望邻近的东南亚国家加入，采取同样措施，这样民众就能在免除隔离检疫自由往来。

对此，公众陈伟豪（28岁，公务员）说，他每隔一两年都会到泰国游玩，并认为届时本地应有不少人已经打了疫苗，如果自己也完成接种的话，颇想到泰国旅行。

“一来是费用不会太贵，二来是我之前用非常便宜的折扣价购买某个高级酒店品牌的普吉岛住宿券，会在今年底到期。”不过，会让他却步的是回来可能还是得隔离14天，如果只是泰国单方面开放的话，意义不大。

另一名旅行爱好者林淑君（32岁）则说，如果泰国到时疫情稳定，然后只是开放少数也是疫情稳定的国家进行“疫苗护照”，那可以考虑，但如果游客来自世界各地，她会担心。

“我宁可继续闷着好过冒险。可能到时候有其他变种病毒，而目前的疫苗或无法抵御。”

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠受访表示，目前还缺乏足够数据给予明灯，很多都是“靠感觉”，而他认为打了疫苗者最好还是隔离7天，并在抵达日、第七日、第十日和第十四日做检测。

不过，这也得看群体免疫力达到多少，以及当前病毒的潜伏期是否有变得更长。