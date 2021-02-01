13人违例聚会庆生 屋主和一名访客将被控上庭

（早报讯）13人不顾安全条例，去年在住屋内群聚庆生，屋主与另一名访客将被控上法庭。其余11人已被开罚单，各罚300元。

建设局今天（2月1日）发文告说，53岁男屋主去年10月2日让12名访客到他位于丽施路（Daisy Raod）的住家庆生，违反安全条例。其中一名50岁的男访客也违反安全条例，即便知道参加聚会的人数会超出社交聚会所允许的人数，还涉嫌邀请三名访客到这名屋主的家中。

这名访客和屋主将在3月2日被控上庭。

文告指出，另11人因参加超过五人的聚会，被开罚单，各罚300元。当局在决定是否提控他们时会考虑他们违规的程度。

据zaobao.sg探知，53岁男屋主相信是本地艺人曹国辉。曹国辉、徐鸣杰和包勋评等艺人曾于去年10月在曹国辉的住所聚会庆生。

他们众人合影的照片上载社交媒体后，引起关注。鉴于相关人士可能违反安全距离措施条例，国家发展部事后展开调查。

新传媒今天在文告中指出，新传媒严正看待这起事件，已全力配合当局的调查。公司不容许四名艺人的行为，并已做内部检讨，将采取纪律行动。公司不断提醒艺人在公私时间都要遵守安全管理措施。四名艺人对事件深表后悔，并为行为负责。他们已就事件道歉并保证不会重犯。

除了曹国辉、徐鸣杰、包勋评，另一名新传媒艺人是电台DJ周取贤（Sonia Chew）。