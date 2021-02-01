淡马锡和新加坡报业控股将各自MICE子公司合并为SingEx-Sphere Holdings

（早报讯）淡马锡控股（Temasek Holdings)和新加坡报业控股（SPH）已达成协议，将把它们各别拥有的大型会展与奖励旅游（MICE）子公司新展控股有限公司（SingEx Holdings）和Sphere Exhibits，合并组成为SingEx-Sphere Holdings的合资企业。淡马锡将持有SingEx-Sphere的60%股份，报业控股则持有40％股份。

两家公司是在今天闭市后发布联合文告宣布这消息。它们表示，SingEx-Sphere旨在成为区域MICE市场领导者，致力于推动这类活动一系列解决方案如活动管理、会场租用和咨询服务等。

它们说：“尽管冠病疫情带来了短期挑战，但各方仍认为会展领域具有潜力。比如新加坡依然是一个充满活力的商业中心，有着连接全球业务的生态系统。这地区也是2019年最大会展中心市场。”

新展控股主席胡以晨将被委任为SingEx-Sphere的主席。这项交易完成受制于一些成交条件。

报业控股指出，SingEx-Sphere的40%股权的约定交易价为2440万元，而Sphere在完成交易时从形式上（pro forma basis）计算的账面价值预计为1200万元。