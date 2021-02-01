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淡马锡和新加坡报业控股将各自MICE子公司合并为SingEx-Sphere Holdings

文 / 周文龙

发布 / 2021年2月1日 7:52 PM

更新 / 2021年2月1日 7:56 PM

淡马锡控股和新加坡报业控股已达成协议，将把它们各别拥有的大型会展与奖励旅游子公司新展控股有限公司和Sphere Exhibits，合并组成为SingEx-Sphere Holdings的合资企业。（新加坡报业控股提供）

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（早报讯）淡马锡控股（Temasek Holdings)和新加坡报业控股（SPH）已达成协议，将把它们各别拥有的大型会展与奖励旅游（MICE）子公司新展控股有限公司（SingEx Holdings）和Sphere Exhibits，合并组成为SingEx-Sphere Holdings的合资企业。淡马锡将持有SingEx-Sphere的60%股份，报业控股则持有40％股份。

两家公司是在今天闭市后发布联合文告宣布这消息。它们表示，SingEx-Sphere旨在成为区域MICE市场领导者，致力于推动这类活动一系列解决方案如活动管理、会场租用和咨询服务等。

它们说：“尽管冠病疫情带来了短期挑战，但各方仍认为会展领域具有潜力。比如新加坡依然是一个充满活力的商业中心，有着连接全球业务的生态系统。这地区也是2019年最大会展中心市场。”

新展控股主席胡以晨将被委任为SingEx-Sphere的主席。这项交易完成受制于一些成交条件。

报业控股指出，SingEx-Sphere的40%股权的约定交易价为2440万元，而Sphere在完成交易时从形式上（pro forma basis）计算的账面价值预计为1200万元。 

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