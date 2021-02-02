3家综合诊所外 I’m OK贴纸贴满柱子交通灯

（早报讯）先驱综合诊疗所外的有盖走道，几乎每根柱子都被贴上诊所检测体温后给的“I’m OK”圆点贴纸，就连路旁植物和交通灯按钮也不能幸免，居民斥责此行为缺乏公德心，破坏社区美观。

在位于裕廊西61街的先驱综合诊疗所外，有个有盖走道可以直达巴士站。这个长约80米的走道上的数十根柱子都被贴上不同颜色圆点贴纸。

附近街坊指出，这现象从去年开始出现，因为冠病疫情期间综合诊所在测量访客体温后，会给他们贴上彩色贴纸。这些访客离开诊所后，往往“顺手”就把贴纸黏在有盖走道的柱子上。

一位不愿具名的街坊说：“不少从综合诊所出来的人，看到柱子上的贴纸后，就会跟风取下身上的贴纸黏在柱子，导致这些贴纸越粘越多。”

另一位居民陈女士（80岁，退休)也说，自己出此出言提醒公众不要到处乱贴，但大多数人都不以为然。

记者走访现场发现，其实除了有盖走道的柱子，就连路旁的叶子、交通灯的按钮、巴士站的站牌和垃圾桶都被黏上贴纸，数量少说有上百个。

除了先驱综合诊疗所之外，网上也传出蔡厝港综合诊疗所外的巴士站发生一样的情况。记者到国立大学综合诊疗所，发现情况也是大同小异。

有网民留言表示不解，为何这些人宁愿把贴纸贴在垃圾桶，也不愿丢入垃圾桶。

不过今早有网民称，蔡厝港综合诊疗所外的巴士站贴纸已被清除。

综合诊疗所在门口设有“贴纸回收板”，让公众不必带着贴纸离开。

国立大学综合诊疗所回复《联合晚报》询问时称，疫情初期就诊所就在出口处设立板子，让诊所的病患与访客离开时可以把贴纸黏上去，不必把贴纸带走。

综合诊所的发言人说：“我们不会要求公众一定要把贴纸黏在板上，但会继续提醒他们，必须为保护环境清洁尽一份力。”