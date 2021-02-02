阿婶地铁上站太近女子发飙 男乘客帮出头掀骂战

（早报讯）搭地铁时有人没保持安全距离，你会怎么做？有网友就目睹上述一幕，指一名女子在地铁车厢见阿婶站得太靠近自己，大声嚷说“旁边空间那么大，为什么不站过去？”；有男乘客看不过眼爆粗骂女子笨，结果演变成双方以脏话互骂的局面。

部分网友两不相帮，认为女子大声谴责阿婶固然不对，但帮声的男乘客先以粗话骂人也不该，大家都应好好沟通。

事故相信发生在上周五（29日）下午1时30分左右，从湖畔站（Lakeside）开往裕廊东的地铁列车上。有网友当时目睹双方开骂的情况后，用手机拍下视频传给Stomp网站。

视频画面显示，一名身材瘦削的中年女子突然对身旁的阿婶发飙。只听到女子很不客气地问道：“干嘛站这里，为什么不站过去？”

两人距离看似不到一米，女子大概不满意对方站得太靠近。阿婶一时不知如何反应，女子就直接掏出手机，边拍周围和阿婶边说：“旁边空间那么大，她为什么不站过去？”

站在两人身后的一名男乘客相信看不过女子咄咄逼人的行为，直接呛女子说：“妳是笨的吗？为什么不自己移过去。”男子过后还飙脏话骂对方。

女子听后，大声喊回去：“我先来的！”然后就是一连串的脏话，双方过后一度互骂起来。

眼看女子怒不可遏，男乘客拉着阿婶，走到车厢的另一边，与女子拉开距离。这时女子这才稍微冷静，不再大声叫喊。

针对男乘客与女子互骂，网友“Jason”庆幸男乘客打破沉默替阿婶回击，但网友“Desmond Tan”则认为男乘客应该留意自己的言辞，毕竟大庭广众先爆粗也不该，而且若女子报警告对方骚扰也不值。

不过，女子的行为引来更多网友批评和调侃，一名莫姓网友就幽默留言：“谁来跟她说我昨天就站在她那个位置了，叫她让让。”