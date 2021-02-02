黑衣男被指拆巴士站号码牌 拍照上网炫耀

（早报讯）男子被指破坏公物，推倒巴士站牌的柱子，还把站牌上的巴士号码拆下，拍下照片放上社交媒体炫耀，遭网友谴责。陆路交通管理局受询时表示，已重新安装巴士站牌，并报警处理。

社交媒体Instagram页面“Singapura.viral”前天（1月31日）上传一张照片，里头显示一名带着眼镜，穿着黑衣蓝裤的男子被指在一个巴士站破坏公物。

上载贴文的页面称男子将巴士站牌的柱子推倒后，再将上方的号码牌拆下。

据照片显示，男子深夜在一个巴士站将巴士路线的号码牌，犹如扑克牌一般，一字排开，放在自己的手臂上。

只见男子摆好姿势拍照，右脚旁也也可看见巴士站牌倒在后方的地上。

贴文内虽然没有注明照片出处，但相信照片被其他人看到后，上载到网上。

尽管不知道这起事件发生的日期、时间或地点，但不少眼尖的网民一眼就认出，地点就在国家体育场对面的巴士站。

多数网民都谴责男子，指他破坏公物。

署名“Swan Age”的网民就直言说：“简直目无法纪，挑战法律。”也有网民指男子应该受到惩罚。

另一边，有人也在猜测，或许男子是维修工，当晚到那里维修巴士站牌，只是贪玩，才拍下照片。

署名“Yati Jalil”的网民则说，男子看起来很年轻，可能只是一时贪玩，希望对方能够意识到自己犯错。

陆路交通管理局发言人受询时表示，当局已接获通知并重新安装巴士站牌。当局也已针对此报警处理。

被破坏的巴士站牌已重新安装，事发地点靠近国家体育场，人烟稀少。

《联合晚报》记者昨天走访现场，发现站牌上方标示巴士路线的号码牌非常新，应该是不久前才放上去。

据观察，那一带人烟稀少，巴士站不远处也可见至少两个警方电眼。